شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جوبا يبحث مع وزير شئون الرئاسة الجنوب سودانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر فى جوبا مع شول ماووت وزير شئون الرئاسة الجنوب سودانى، ملف العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وهنأ السفير، الوزير الجنوب سودانى على توليه منصبه الجديد.. معربا عن أمله أن تدعم مهمته الجديدة مسار العلاقات بين البلدين بالشكل المأمول.

من جانبه ، أكد ماووت حرصه من خلال موقعه الجديد على العمل نحو مزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب المصري ومراعاة خصوصية علاقات البلدين بما يخدم شعبيهما، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء.