شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات سبتمبر 2024، وذلك لمن تخلف عن الموعد المحدد، مع تيسير إجراءات الصرف، كما يتم ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلى، في إطار تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

على جانب أخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبة الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته حيث تنص المادة 169 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.