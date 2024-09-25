شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: أجرينا 25 ألف عملية تدخل لأمراض القلب بمستشفيات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية المؤتمر السنوى الأول للتميز في أمراض القلب والذى يعقد على مدى يومين بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وبحضور الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب، ومدير مستشفى وادى النيل، المشرف العام على أقسام القلب والأوعية الدموية بالهيئة.



من جانبه، قال الدكتور حازم خميس، إن المواطن المصرى حظى باهتمام القيادة السياسية، إن أمراض القلب تتجاوز الوفيات فيها إلى 18 مليون وفاة سنويا على مستوى العالم، مما يمثل عبء على الأفراد والمجتمع، موضحا، إن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض لقلب فى مصر تمثل 48 %.



وأوضح، إن منظومة التامين الصحى الشامل أصبحت حلم للأطباء للعمل فى مستشفياتها.



وقال، إن الهيئة لديها مستشفيات فى عدد من المحافظات حاليا وتشمل أقسام القلب فى جميع هذه المستشفيات التى تضاهى أكبر المستشفيات العالمية، وتحقق نفس الجودة والرعاية الصحية على أعلى مستوى.



وأكد، إن لدينا مجمع طبى فى بورسعيد والإسماعلية والاقصر وشرم الشيخ الدولى، والسويس للخروج من المركزية وبها أكبر أطباء القلب فى مصر، موضحا، إن الإنفاق على أمراض القلب من أعلى الإنفاق على مستوى العالم.



وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إننا نعمل على 5 محاور: المحور الأول هو الوقاية من أمراض القلب، ثم المحور الثانى، وهو الاكتشاف المبكر والمسح الصحى لكل المواطنين المصريين، والمحور الثالث هو التدريب، وأن يكون مرتبط بمؤسسات محلية ودولية ونفتخر بتعاوننا مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، ونعمل مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة القلب الأمريكية ويأتى المحور الرابع وهو محور العلاج، ونتعامل مع كل الشركات التى تقدم أحدث العلاجات لأمراض القلب ونقدم العلاج الأنسب لكل حالة مرضية.



وأضاف، إن المحور الخامس هو التميز فى التدخلات المتعلقة بمرضى القلب والأوعية الدمويةـ وعملنا أكثر من 25 ألف تدخل للقلب وأول جهة تجرى عملية استبدال الشريان الأورطى بالقسطرة.



وأوضح، إننا نعلن عن أول تعاون مع هيئة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة، لمحاربة السمنة، موضحا إن الزمالة المصرية هى أول زمالة مصرية تضاهى الزمالة الأمريكية والبريطانية، وسنوقع على شراكة مع المجلس الصحى المصرى من أجل الزمالة المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية، لتكامل كافة مؤسسات الدولة المصرية من أجل صحة المواطن المصرى، وسنعمل شراكات مع كل ما يتعلق بالدواء حتى نصل إلى مستوى التميز الذى نطمح فيه.



من جانبها، قالت الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بمستشفى الإسماعيلية، إن هناك أهمية بالوقاية وهى أهم ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية والوقاية مهمة جدا ثم يأتى بعد ذلك العلاج، موضحا، إن التغيير الكامل فى المنظومة الصحية تبهر العالم بفضل القيادة السياسية واهتمامها بالمواطن المصري ، وبالتأكيد لم نكن نحلم أن تتحقق الرعاية الصحية والتامين الصحى الشامل لكل المصريين، ونحن فخورين بما تم على أرض الواقع ونعمل من أجل بلدنا.



الدكتور احمد السبكى خلال المؤتمر



الدكتور حازم خميس ود جميلة نصر



الدكتور حازم خميس



الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الاسبق



الدكتور محمد لطيف المدير التنفيذى للمجلس الصحى المصرى



خلال المؤتمر الاول لهيئة الرعاية الصحية



