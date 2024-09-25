شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الصيدلى يمثل محورا هاما فى معادلة تقديم الخدمة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمى للصيدلى الذى يمثل طرفا هاما فى معادلة تقديم الخدمة الطبية.

وقالت هيئة الدواء المصرية: عادة ما يكون الصيدلي هو نقطة الاتصال الأولى بالمريض، مما يجعله مسئولًا عن تقديم النصيحة الطبية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للأدوية، ودعم حملات الصحة العامة، والمساعدة في توعية المرضى وتحسين الثقافة الصحية، والتصدي للممارسات الخاطئة في تناول الأدوية.​

وتابعت: للصيدلى دورا هاما في ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، من خلال حملات التوعية المجتمعية وتوصيات الصيدلة الإكلنيكية بالمستشفيات، مما يعزز جهود الفريق الطبي في مجابهة مقاومة مضادات الميكروبات.​

وتسعى هيئة الدواء المصرية للاحتفال بالجهود المضنية التي يبذلها الصيادلة في كافة المؤسسات الصحية، وتشيد بحرصهم على سلامة المريض وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. ​

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية وعن وجود أي تفاعلات دوائية محتملة لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من الدواء وحرصًا على سلامة وأمان المريض.​

وقالت: فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك الإبلاغ لمركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.​