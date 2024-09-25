شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب هندسة الأزهر بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى ملتقى الابتكارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مشروع طلاب قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة الازهر بنين بالقاهرة ، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في «ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج الطلابي 2024» الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمهندسين حديثي التخرج، وتم تكريمهم بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر.

وأوضح الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة، أن هذا الإنجاز الكبير والأداء المتميز والتمثيل المشرف لطلاب كلية الهندسة بالقاهرة، كان بدعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وأضاف أن طلاب قسم الهندسة المدنية بالكلية فازوا بالمركز الثاني على مستوى الملتقى بعد منافسات شرسه مع نظرائهم من الطلاب في كليات الهندسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن طلاب قسم التعدين والبترول بالكلية سبق لهم أن فازوا بالمركز الأول على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول الأمريكية للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا على أن هذه الإنجازات تؤكد قوة التعليم في كليات جامعة الأزهر وتعزز ثقة المجتمع على مستوى العالم في أبناء جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.