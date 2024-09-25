شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مديرية الجيزة تتابع حريق مدينة الإنتاج الإعلامى للوقوف على أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تابعت موقع الحريق بـ مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب الحادث ومتابعة الأضرار الناجمة عن الحريق، من خلال اللجنة المشكلة من مدير المديرية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالسادس من أكتوبر، ووضع الاشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحادث وحصر وتقدير التلفيات الناتجة عن الحادث.

يأتى ذلك فى إطار دور المديرية وأجهزتها فى معاينة الحوادث التى تحدث بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، وتوفير كافة وسائل الأمان والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، ورصد الحوادث والحرائق ومعاينتها لتحليل أسباب الحوادث ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية على المنشآت فى حالة حدوثها ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، والتأكيد على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة ، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وضرورة المتابعة الفورية للحوادث الطارئة وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية في حال وقوع أي حادث جسيم بالمنشآت وتقديم تقارير مفصلة عن أسباب حدوثها للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى التنبيه عليهم بضرورة اتباع الاشتراطات الواردة بقانون العمل للحفاظ على بيئة العمل داخل المصنع بحيث تكون آمنة وخالية من مسببات الحوادث ، وقام بالمعاينة المهندسة رشا عبدالحميد ، والمهندسة إيمان حسن مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية بالسادس من أكتوبر ، وجاري متابعة نتائج الجهات الفنية المعنية .



