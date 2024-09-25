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بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ36 مواطنًا

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ36 مواطنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أبو ضيف

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 11:31 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 36 مواطنًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار حصور 21 موطنًا على جنسيات أجنبية مرفق أسمائهم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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