شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم: تنظيم فعاليات للمشاركة في مبادرة "بداية" بالتنسيق مع اللجان النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان رسمي للنقابة، دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان المصري"، خلال فعاليات رسمية ستنظمها النقابة الايام القليلة المقبلة في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به النقابة وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية، وحتى تكون المشاركة فاعلة ومؤثرة.

وأكد، علي موقف النقابة الثابت نحو دعم كافة المبادرات الرئاسية الخاصة بدعم وبناء الانسان المصري وذلك من خلال تنظيم لقاءات ميدانية مع اعضاء اللجان النقابية والموظفين علي مستوي جميع محاكم ونيابات مصر والمقرر أن تنطلق الاسبوع المقبل والبداية من اللجان النقابية بالقاهرة.

وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم في بيان صحفي، "مطلع أكتوبر المقبل سوف تنطلق النسخة الثانية من الدورات التثقيفية التي نستهدف من خلالها خلق قواعد نقابية من العاملين تكون لديهم من المهارات والخبرات ما يكفي لأستكمال جهود بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى يكون لهم دور فاعل في المبادرات القومية التي تتبناها الدولة، وقد قررنا في مجلس إدارة النقابة العامة أن تكون مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان المصري" هي نقطة الانطلاق والمحور الاساسي في الدورة التثقيفية والتي تتزامن مع احتفالات مصر بإنتصارات اكتوبر العظيمة".

وأضاف، الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل على عدة محاور لمواجهة تحديات خطيرة تمر بها المنطقة، من خلال إطلاق حملات توعوية تستهدف الشباب لتعزيز القيم الوطنية والدينية، بالإضافة إلى استكمال بناء الشخصية المصرية، لافتًا الي اهمية المبادرات التي تكفلت بها الدولة في وقت سابق ومنها "حياة كريمة" والتي ساهمت في تغيير وجهة الحياة بـ 4500 قرية علي مستوي الجمهورية.