شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستكمل مبادرات توعوية لأولياء أمور ذوى الهمم بندوة عن التوحد والان مع تفاصيل الخبر

استكمل قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مبادرته، والتي ينظم من خلالها سلسلة حملات توعوية موجهة لأولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم في كيفية التعامل مع أبنائهم لمواجهة كافة السلوكيات النفسية أثناء المرحلة الجامعية، وواصل مبادرته بمحاضرة عن اضطراب طيف التوحد ألقتها الأستاذة الدكتورة منى الشيخ أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وذلك من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وبالتعاون مع لجنة الدعم النفسي والمعنوي، في إطار الرؤية الجديدة للجامعة التي تهدف إلى دعم فرسان الإرادة وتعزيز الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم والأصحاء على حد سواء، تزامنا مع استقبال العام الجامعي 2025/2024، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

استهلت المحاضرة د. رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة مثمنة جهود جامعة عين شمس لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي حول التحديات التي يواجهها الطلاب ذوو اضطراب طيف التوحد (ASD) في البيئة الجامعية، ومن هذا المنطلق نظمت الجامعة من خلال قطاع التعليم والطلاب سلسلة محاضرات هامة لأولياء الأمور لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء الطلاب والتوقعات الأكاديمية والاجتماعية في المرحلة الجامعية.

وتناولت الدكتورة منى الشيخ، أستاذ الطب النفسي، في كلمتها أهم التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الطلاب ذوو اضطراب طيف التوحد (ASD) عند الالتحاق بالتعليم الجامعي.

أوضحت الدكتورة منى أن اضطراب طيف التوحد يتطلب فهمًا عميقًا لاحتياجات الطلاب المختلفة، مشيرة إلى أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا شاملًا يوفر بيئة تعليمية داعمة للجميع.

كما ركزت الشيخ على عدة محاور أساسية منها التحديات النفسية والاجتماعية والضغوط التي قد يتعرض لها الطلاب في التواصل الاجتماعي والتكيف مع البيئة الجامعية.

وشددت على أهمية خلق بيئة تعليمية تتفهم احتياجات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، بدءًا من تصميم الفصول الدراسية وحتى أساليب التقييم.

كما أكدت على ضرورة وجود تعاون مستمر بين الجامعة وأولياء الأمور لضمان تقديم الدعم الكافي لهؤلاء الطلاب، وفي كلمتها اشارت الدكتورة شيماء بهي الدين مدرس التربية الخاصة بكلية التربية إلى أفضل أساليب التعليم التي يمكن اعتمادها لدعم الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد.

وتناولت بعض الاستراتيجيات التعليمية الفعالة كاستخدام التعليم المتكيف وهو التعليم الذي يعتمد على تعديل الطرق التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية لكل طالب وتوفير الدعم الأكاديمي المتخصص وتقديم المواد الدراسية بشكل مبسط ومنهجي يتناسب مع القدرات الاستيعابية لهؤلاء الطلاب واهمية تعزيز المهارات الاجتماعية من خلال دمج الأنشطة الاجتماعية التي تساعد الطلاب على التفاعل بشكل إيجابي مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس.

وخرجت المحاضرة بتوصيات هامة لأولياء الأمور حول كيفية دعم أبنائهم داخل وخارج الجامعة، وتم فتح باب المناقشة للإجابة على أسئلة الحاضرين.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها جامعة عين شمس لخلق بيئة تعليمية شاملة وداعمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تقديم تعليم متميز لجميع الطلاب بغض النظر عن التحديات التي يواجهونها.

هذا وتتناول المحاضرات التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع موضوعات متنوعة وشاملة، تشمل كيفية التعامل مع الاضطرابات العاطفية والسلوكية، وتقديم الدعم التعليمي لطلاب طيف التوحد، و كيفية التعامل مع الطلاب الذين يعانون من إعاقات ذهنية وبطء في التعلم.