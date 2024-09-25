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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية  وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:

- الطماطم 32 جنيها.

‏- البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 33.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5جنيه .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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