وزير الري: توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تعمل على توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة، لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.

جاء ذلك في كلمة وزير الري، خلال مشاركته في ورشة عمل حول التحول الرقمي بوزارة الري، حيث ركزت هذه الورشة على استعراض الخدمات المقدمة من منصة "Digital Earth Africa"، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

وخلال ورشة العمل، تم شرح الرؤية الحالية للتحول الرقمي ومدى أهميته في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية، كما تم عرض ما تقدمه المنصة من خدمات، مع إبراز أمثلة تطبيقية، مثل تطور خط الشاطئ ومدى توافق نتائج المنصة مع الوضع الفعلي لخط الشاطئ بمنطقة رشيد ومصب مصرف كيتشنر، وكذلك التغير في المساحات المنزرعة بدلتا النيل، وعرض إمكانيات المنصة في رصد التغير العمراني، ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.

وفي السياق.. قال الدكتور سويلم، إن المنصة تسهم في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الاصطناعية، والتي تمكن على سبيل المثال من حصر التعديات علي المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ، وبالتالي فإن هذه المنصة تسهم في تحقيق مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المياه.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من مثل هذه المنصات والأدوات بالتكامل مع النماذج الرياضية الأخرى الموجودة بالفعل بجهات الوزارة، مما يسهم في تدقيق النتائج الصادرة عنها وبالتبعية تحسين إدارة المياه.

جدير بالذكر، أن منصة "Digital Earth Africa" هي منصة مجانية تم إنشاؤها بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأمريكية والحكومة الأسترالية، وقد تعهدت كانبرا بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والتشغيلي للمنصة من خلال فريق عمل المنصة الخاصة بالحكومة الأسترالية المسماة "Digital Earth Australia".