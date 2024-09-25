شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط والان مع تفاصيل الخبر

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحى، والذى سميت الدفعة بإسمه تقديراً وعرفاناً بعطائه خلال مسيرته بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة، وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وأسر الخريجين.

بدأت مراسم الاحتفال، بعرض المهارات الرياضية، وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتى عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التى اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية، أعقبها عرض المهارات الفنية بإستخدام السلاح ، وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التى نفذها طلبة الكلية، والتى تهدف إلى مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات.

واختتمت العروض بالعرض العسكرى شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار.

وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجيين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديراً لآداءهم المتميز خلال فترة الدراسة فى الكلية، تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحى ، وردد الخريجون قسم الولاء.

وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الإحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسئوليات لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمى الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم.

وفى نهاية الاحتفال، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تألوا جهداً فى توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، وأن الضباط الإحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لآداء المهام المكلفين بها فى خدمة الوطن وقواته المسلحة على أكمل وجه .

كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التى تحيط بها من كل الإتجاهات مما يفرض علينا أن نكون دائماً على أهبة الإستعداد والجاهزية ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غالى ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة .



