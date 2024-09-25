شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بإدارة السلام التعليمية، محافظة القاهرة، كما زار مدرسة السلام الرسمية المتميزة، لغات.

ويعقد مجلس الوزراء ، اجتماعه الأسبوعى ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.



