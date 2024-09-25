شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة بكافة الأنحاء ونشاط رياح يلطف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، يسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تحسن نسبى فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء يلطف من الأجواء ليلا .

ويسود اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، طقس حار رطبًا نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26