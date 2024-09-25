شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقسيم الفصل لـ3 مجموعات خلال تنفيذ التقييمات بصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقسيم الفصل إلى ثلاث مجموعات أثناء تفعيل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المعدة، مع تنوع التقييمات، لضمان تحقيق هدف التقييم، وقياس نواتج التعلم المستهدفة مع التلاميذ بكافة المراحل المختلفة.

ويراعى أثناء اجراء عملية التقييم الأسبوعي أن تكون هناك 3 اختبارات متكافئة، ويتم توزيعها على طلاب الفصل بأسلوب يراعي اعتماد كل طالب على ما لديه من معارف ومهارات، وقد قام خبراء الوزارة بإعدادها بحيث تكون الاختبارات متكافئة، وفي ذات الوقت يعتبر كل اختبار من الثلاثة أداة فعالة لقياس نواتج التعلم لما تعلمه الطالب من معارف ومهارات من خلال دروس الأسبوع، وبالتالي يمكن تقييم الطالب واحتساب اعمال السنة لكل طالب من خلال الاليات الثلاثة السابق ذكرها بالإضافة الى تقييم انتظامه وسلوكه.