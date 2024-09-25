شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إرسال شركة المياه رسالة تحذيرية بعدم استخدام المياه للشرب والان مع تفاصيل الخبر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة ٣ صباحاً حتى الساعة ١٠ مساءً نتيجة لتلوثها بميكروب سام، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن، مشددةً على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لـ جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.