وزير الخارجية يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع فنزويلا وتطلعها لتعزيز التعاون

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اعتزاز مصر بعلاقاتها مع فنزويلا وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، واستمرار والتنسيق حول القضايا الثنائية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع إيفان خيل بينتو وزير خارجية فنزويلا، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور عبد العاطي على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع معدلات التبادل التجاري، وإمكانية استفادة فنزويلا من الصادرات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات مثل الزراعة والإنتاج الحيواني، والثروة السمكية، والطيران المدني.

وأشاد وزير الخارجية بالموقف الفنزويلي الداعم للقضية الفلسطينية، والتصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.. مستعرضاً آخر مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار والإتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر للوساطة.

وأكد الوزير أن مصر لا ترى بديلاً سوى اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.