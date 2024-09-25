شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إجراءت تجديد التعاقد على وظيفة إمام وخطيب ومدرس وعامل مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن تجديد التعاقد على وظيفة إمام وخطيب ومدرس ووظيفة عامل مسجد ممن سبق التعاقد معهم في مسابقة 2022م وتسلموا عملهم بالمديريات الإقليمية، وحيث أوشك العام الأول للتعاقد على الانتهاء يتم التنبيه على المتعاقدين على وظيفة إمام وخطيب ومدرس ووظيفة عامل مسجد بالآتي:

أولًا : سرعة التوجه لديوان مديرية الأوقاف التابع لها الإمام أو العامل لأخذ خطاب من المديرية لإجراء تحليل المخدرات قبل تجديد التعاقد معهم.

ثانيًا : فور استلام نتيجة التحليل توافى الإدارة المركزية للموارد البشرية عن طريق مديرية الأوقاف بنتائج التحاليل مجمعة للأئمة والعمال المتعاقدين بها.



