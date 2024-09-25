شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جولته اليوم لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من المدارس بمدينة السلام؛ بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، زار الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات.

وخلال جولته بالمدرسة، تفقد رئيس مجلس الوزراء أحد فصول مرحلة رياض الأطفال KG1، ورحب الأطفال بالدكتور مصطفى مدبولي مُنشدين نشيدا باللغة الانجليزية، كما تفقد العيادة الصحية بالمدرسة، للتأكد من مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للطالبات، وقدمت دينا موسي، مديرة المدرسة، شرحا حول مكونات المدرسة والتجهيزات المتوافرة بها، وعدد الفصول والكثافة الطلابية حاليا بعد اجراءات تخفيض الكثافة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مع أحد طلاب الصف الأول الابتدائي، اتسم بالود والمرح، حيث سأله عن فترة الـkg التى قضاها بالمدرسة، ورأيه فى نظافة المدرسة، كما سأله عن لعبته المفضلة، فأجاب: المصارعة، ثم تفقد مدبولى المكتبة المدرسية، مستفسرا من طلاب الصف الأول الأعدادي المتواجدين بالمكتبة عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة، وحجم كثافة الطلاب في الفصل.

كما شاهد رئيس الوزراء عرضاً باللغتين الإنجليزية والفرنسية من طالبات المرحلة الابتدائية،، كما استفسر من مدرس الفصل عن نسبة حضور وغياب الطلاب، حيث أكد المدرس أن هناك حرصا كبيرا من الطلاب على الحضور.