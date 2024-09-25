شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر والعراق والأردن: إسرائيل تدفع المنطقة لحرب شاملة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق يوم 24 سبتمبر 2024 على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وزير الخارجية

وبحث الوزراء مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيراً للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة.

تناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما أدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا على أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.