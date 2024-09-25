شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تجرى مناورات تحاكى عمليات برية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي، بأن القيادة الشمالية للاحتلال أجرت مناورات تحاكي عمليات برية في لبنان.

من جانبه، قال قاسم هاشم عضو مجلس النواب اللبناني، إن على المجتمع الدولي أن يظهر تجاوبا حقيقيا إزاء ما يحدث في لبنان وما ترتكبه إسرائيل من ممارسات، وهو ما يتطلب قرارات حازمة وحاسمة وتعاطى مختلفا مع الكيان الإسرائيلي لوضع حد له.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث اليوم في لبنان هو عدوان بمعنى الكلمة، في ظل عدم تواني إسرائيل عن أي ممارسات عدوانية ولا الامتثال لأي قرارات تخص الحروب والالتزامات أو المواثيق الدولية.

وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل بشكل أساسي ما يحدث نظرا للدعم الذي تقدمه لإسرائيل وتسمح لها بالإمعان في عدوانيتها دائما، في حين يشهد العالم أجمع ما يرتكبه العدو الإسرائيلي بكل المستويات السياسية والعسكرية، لافتا إلى أن الأمر في يد مجلس الأمن والمجتمع الدولي إذا كان جادا في فرض إرادته.