شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: استعدادات داخل إسرائيل لتنفيذ عملية برية محتملة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل عن استعدادات داخل إسرائيل لتنفيذ عملية برية محتملة في لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدة إليعاد جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة.