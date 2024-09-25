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إعلام إسرائيلي: استعدادات داخل إسرائيل لتنفيذ عملية برية محتملة فى لبنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 09:42 ص

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل عن استعدادات داخل إسرائيل لتنفيذ عملية برية محتملة في لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

كما أعلن جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدة إليعاد جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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