شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء لمدرسة محمد متولى الشعراوى بإدارة السلام والان مع تفاصيل الخبر

عقب انتهاء جولته التي بدأها في الصباح الباكر بعدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بزيارة مفاجئة لمدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية بنين؛ لمتابعة سير انتظام الدراسة بها، حيث غير خط السير، وترجّل بصحبة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حتى المدرسة.

وخلال تفقده للمدرسة، للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية، سأل الدكتور مصطفى مدبولي طلاب أحد الفصول عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة من المدرسة، وكثافة الفصول، ومدى اهتمام المدرسة بتقديم الأنشطة الرياضية بالمدرسة وممارستهم لتلك الأنشطة في الحصص المخصصة لها، حيث أكد الطلاب أنهم يستقبلون العام الدراسي بكل جدية وحرص على الحضور وتلقي الدروس التعليمية، مشيرين إلى سعادتهم بتقليل أعداد الطلاب في الفصول، وحرص إدارة المدرسة على الاهتمام بالنظافة، وتوفير الوسائل التعليمية.

وفي ختام الجولة، تابع رئيس الوزراء شرحا حول موضوع في اللغة العربية بأحد فصول الصف الأول الأعدادي عن الوطن، وضرورة التضحية من أجله في سبيل رفعة شأنه.