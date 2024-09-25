شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الأنيميا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض أنيميا نقص الحديد يجب أن يحرص علي تناول الحديد على معدة فارغة ( قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين ( فذلك يحسن من امتصاصه بشكل كبير).

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تناول فيتامين سي من العوامل التي تعزز امتصاص الحديد، وإما أن يكون من خلال المصادر الطبيعيه أو من خلال مكمل غذائي يحتوي علي فيتامين سي.

واستكملت : الإكثار من الاطعمة الغنيه بالحديد والتي تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك بالاضافه الى البقوليات والحبوب الكامله

وأوضحت أنه يجب تجنب الأتى :-

- الكالسيوم ومنتجات الألبان الغنيه به حيث أن الكالسيوم قد يقلل من امتصاص الحديد ويفضل الفصل بينها ( 2 ل 4 ساعات )

- شرب الشاي والقهوه حيث أنها بها مركبات تعيق امتصاص الحديد

- الاطعمه الغنيه بالالياف خاصة لو تناولت مباشرة قبل أو بعد تناول الحديد فهذا يقلل من امتصاص الحديد

- مضادات الحموضة وأدوية المعدة حيث أنها تؤثر في حامضية المعدة وتقلل من قدرة الحديد علي الذوبان وبتالي يقل امتصاصه