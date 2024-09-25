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وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الأنيميا.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 10:33 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض أنيميا نقص الحديد يجب أن يحرص علي تناول الحديد على معدة فارغة ( قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين ( فذلك يحسن من امتصاصه بشكل كبير).

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تناول فيتامين سي من العوامل التي تعزز امتصاص الحديد، وإما أن يكون من خلال المصادر الطبيعيه أو من خلال مكمل غذائي يحتوي علي فيتامين سي.

واستكملت : الإكثار من الاطعمة الغنيه بالحديد والتي تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك بالاضافه الى البقوليات والحبوب الكامله

وأوضحت أنه يجب تجنب الأتى :-

- الكالسيوم ومنتجات الألبان الغنيه به حيث أن الكالسيوم قد يقلل من امتصاص الحديد ويفضل الفصل بينها ( 2 ل 4 ساعات )

- شرب الشاي والقهوه حيث أنها بها مركبات تعيق امتصاص الحديد

- الاطعمه الغنيه بالالياف خاصة لو تناولت مباشرة قبل أو بعد تناول الحديد فهذا يقلل من امتصاص الحديد

- مضادات الحموضة وأدوية المعدة حيث أنها تؤثر في حامضية المعدة وتقلل من قدرة الحديد علي الذوبان وبتالي يقل امتصاصه

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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