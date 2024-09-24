شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا و43 مصابا فى 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، 12 شهيدا و43 مصابا فى 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة.. استمرار العدوان على غزة لليوم.. 354 مئات المعتقلين يواجهون جرائم تعذيب ممنهجة بسجن النقب.. و"رام الله" تحذر من نسيان جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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ـ 12 شهيدا و43 مصابا فى 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة.. استمرار العدوان على غزة لليوم ..354 مئات المعتقلين يواجهون جرائم تعذيب ممنهجة بسجن النقب.. و"رام الله" تحذر من نسيان جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

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