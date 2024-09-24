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الأمم المتحدة: الوضع فى غزة كابوس.. ولبنان على حافة الهاوية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 06:57 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الوضع في غزة يشكل كابوساً مستمراً يهدد المنطقة بأكملها معه".


وأضاف أنطونيو جوتيريش، على موقع X: "لبنان على حافة الهاوية.. أن شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يستطيعون أن يسمحوا للبنان بأن يصبح غزة أخرى".

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة الفلسطيني، منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 140 ألف شخص.

كما تواصل القوات الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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