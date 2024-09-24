شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن شن غارات جديدة مكثفة على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إنه يشن حاليًا غارات مُكثفة على جنوب لبنان، زاعمًا أنها "أهداف تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية".

وأضاف متحدث لجيش الاحتلال: "جيش الدفاع أطلق موجة غارات واسعة تستهدف أهداف إرهابية فى لبنان تفاصيل أخرى ستنشر لاحقًا".

فى سياق أخر، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز إف 35.

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن طائرات حربية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات فى منطقة الضاحية الجنوبية فى بيروت وقضت على المدعو إبراهيم محمد القبيسى قائد منظومة الصواريخ والقذائف فى حزب الله، فى وقت الغارة كان المدعو القبيسى برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ فى حزب الله.