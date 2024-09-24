شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بموقف أيرلندا من القضية الفلسطينية واعترافها بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر مع "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا على هامش المشاركة في أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية بين البلدين التى تشهد زيارات واتصالات متبادلة مؤخراً، وأعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأيرلندية المباشرة إلى مصر، ورفع معدلات التبادل التجارى والسياحي، لاسيما مع تدشين خط طيران مباشر لشركة مصر للطيران بين القاهرة ودبلن منذ يونيو 2022، وجعل مصر مركزاً لحركة ايرلندا الى إفريقيا، فضلا عن التطلع لإقامة تعاون ثلاثى بين مصر وأيرلندا في إفريقيا.

كما ثمن وزير الخارجية دعم أيرلندا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتطلع مصر لمواصلة دعم أيرلندا للموقف المصري خلال المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.



كما أشاد الوزير د. عبد العاطى بموقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها مؤخراً بالاعتراف بفلسطين، وأشار إلى مواصلة مصر جهودها للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما أكد على أهمية فتح كافة المعابر مع غزة لنفاذ المساعدات دون عراقيل.

وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.