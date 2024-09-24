شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: الفلسطينيون يمارسون حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الفلسطينيين يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأكد أن الدعم غير المحدود الذى تحظى به إسرائيل من بعض الدول يمنحها الضوء الأخضر لمواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تحقيق وقف دائم وفورى لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.