شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الألمانية مساعى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤؛ واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءاته الجانبية حيث التقى مع أنالينا بيربوك وزير خارجية ألمانيا.

تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب اقليمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الرهائن والأسرى، وضمان نفاذ المساعدات الانسانية إلى غزة دون أي عوائق، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الشأن.