شكرا لقرائتكم خبر عن القاضيات تزين تشكيل الحركة القضائية للمحكمة التاديبية العليا بمجلس الدولة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على نص الحركة القضائية والتى تعد المرة الأولى التى يزين فيها القاضيات التشكيل لقضاة المحاكم التاديبية العليا لمجلس الدولة على مستوى الجمهورية، بعد الموافقة عليها واعتمادها من الجمعية العمومية، برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد الكشكي - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية العليا على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع 200 مستشار ومستشارة.



وقد رحب رئيس المجلس بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مُهنئًا بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.



وأكد رئيس المجلس على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولاً بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.



وفي ختام كلمته، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.



جانب من العمومية