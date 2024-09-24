شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الرئيس السيسي يولى أهمية لمشروعات البنية التحتية وربط الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً مع ناردوس بيكيلى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد"، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة بنيويورك.

تسلم الوزير خلال اللقاء الجائزة المقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى "BOMA "Award لجهوده فى حشد التمويل لمشروعات تدعم التكامل الإقليمى، وقد أكد الوزير على الأهمية التى توليها مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية لمشروعات البنية التحتية وربط الطرق بين الدول الأفريقية سواء على المستوى الثنائى وفى إطار الاتحاد الأفريقى، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون بين مصر وسكرتارية النيباد فى ضوء تولى رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد، مثمنًا جهود المديرة التنفيذية للنيباد فى تسيير عمل الوكالة ودعمها لأولويات الدول الأفريقية.

كما أكد حرص مصر على تعزيز تعاونها مع النيباد فى حشد التمويل لمشروعات البنية التحتية فى القارة الأفريقية فى إطار برنامج PIDA-PAP 2، واقتراح رؤية مشتركة خلال اجتماعات شراكات الاتحاد الأفريقى المقبلة، فضلًا عن التركيز على تنفيذ برامج فى الدول الأعضاء ومشاركة الممارسات الناجحة فى الدول على المستوى الإقليمى والقاري.