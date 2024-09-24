شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ينتدب 6 مساعدين جدد ويبقى على 15 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار ضخ دماء جديدة في وزارة العدل وتحسين جودة العمل، وافق مجلس القضاء الأعلى على الحركة القضائية الخاصة بمساعدين وزير العدل الجدد وتجديد ندب بعض المساعدين الحاليين والتى شملت قطاعات عدة.

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل.

ندب المساعدين الجدد وتضمن القرار ندب 6 مساعدين جدد وهم:

1- القاضي هشام سمير عبد الحليم صبحي مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوى

2- القاضي إيهاب أديب بولس غبريال مساعداً لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية

3- القاضي طارق إبراهيم محمد حربي - مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة

4- القاضى وليد احمد عبد الرسول المنشاوي مساعداً لوزير العدل لشئون التشريع

5- القاضي الدكتور مجدي سلامه محمود حسن دياب مساعداً لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية

6- القاضي أحمد خيري حسين فخرى مساعد الوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.





ندب 4 مساعدين في يوليو

وسبق وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوليو الماضى القرار رقم 299 لسنة 2024 بندب 4 من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل مساعدين لوزير العدل وهم:

1- القاضي وفاء حرز أبسخرون قلتة - مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي

2- القاضي محمد عادل محمد علي مشرف - مساعدًا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع

3- القاضي الدكتور عماد الدين عبد الله عبد اللطيف عبد الله مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية

4- القاضي يوسف محمد يوسف الكومي مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

تجديد ندب المساعدين الحاليين وجدد وزير العدل ندب المساعدين الحاليين وهم:

1- القاضي نجاح موسى مساعدا أول لوزير العدل

2- القاضي محمود محمد حلمي أحمد الشريف مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

3- القاضى محمد عبده حسن صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

4- على سلطان مساعدا لوزير العدل للديوان العام

5- القاضى خالد حسن أمين النشار مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة

6- القاضي ربيع قاسم مساعدا لوزير العدل لشئون أبنية المحاكم

7- القاضي مصطفى البهتيتى مساعدا لوزير العدل لشئون التحكيم الدولى

8- القاضي أمل محمود عطا عمار مساعدا لوزير العدل لحقوق الانسان والمراة

9- القاضي خالد عبد الوهاب مساعدا لوزير العدل للخبراء والطب الشرعى

10- القاضي حسام صادق مساعدا لوزير العدل للتعاون الدولى

11- القاضي طارق كامل مساعدا لوزير العدل للتطوير التقنى



المستشار محمود الشريف