الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الأداء التنموى والسياحى لجنوب سيناء.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشدداً كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.

عقد الرئيس السيسى اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

كما حضر الاجتماع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحةالاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات فى شتى القطاعات

شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيختطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين

حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذى لجميع عناصر مشروع "التجلى الأعظم"، تمهيداً لافتتاحه على النحو الذى يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية