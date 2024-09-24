شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام جامعة السويس تعقد المقابلات الشخصية للقبول بقسم الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس، اليوم الثلاثاء، المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لاختبارات القبول لكلا من قسم الإذاعة والتليفزيون والاتصالات التسويقية المتكاملة، بحضور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك برعاية الدكتور أشرف جلال عميد الكلية.

وتضمنت المقابلة الجوانب المعرفية بالتخصص والجوانب الشخصية للطالب، من مهارات شخصية وحسن المظهر والثبات الانفعالي والمهارات المرتبطة بالتخصص ودرجات الطلاب في المقررات ذات الصلة بالقسم المطلوب.

وتعتبر المقابلات للطلاب الناجحين في الفرقة الأولى والمنتقلين للفرقة الثانية، للتشعيب حسب النسب المخصصة للأقسام.