شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لكنائس ألماظة والنائب الباباوى لقبرص والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته في القطاع.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أيضا الراهب القس إيرينيئوس البرموسي النائب البابوي لكنيستنا في دولة قبرص، وقدم النائب البابوي تقريرًا لقداسة البابا عن خدمته في قبرص.