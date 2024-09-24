شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب "شرقى المنيا" بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، شباب إيبارشية شرقي المنيا بصحبة نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وذلك في إطار مؤتمرهم الذي تنظمه خدمة الشباب بالإيبارشية لهم في الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وتأمل قداسة البابا في كلمته في المزمور الأول ثم أجاب على أسئلة الشباب.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، بمحافظة سوهاج، الذي عرض على قداسته بعض الموضوعات المتعلقة بالإيبارشية.