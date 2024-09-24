شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ نظيره السورى على تجديد الثقة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على ثقة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية فيه وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) لمعاليه دوام التوفيق والسداد.

و الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بمرتبة علامة مفكر والمساوية للدرجة العالمية "دكتوراه دولة" عام 2007 من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا إضافة إلى إجازة في التفسير من جامعة الأزهر، حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983 وماجستير من جامعة الدراسات الإسلامية عام 1997 وشهادة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من جامعة الدراسات الإسلامية.

وعمل وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة مديرًا لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002 ، ومعاوناً لوزير الأوقاف للشئون الدينية عام 2002 وكان وزيرًا للأوقاف منذ عام 2007م ، وله العديد من المؤلفات والدراسات الدينية ، وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية.



