شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: نعمل على بناء الطالب ليكون خريجا قادرا على تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى، إن جامعة القاهرة تشهد احتفال كبير يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، موضحا أن لدينا 188 طالبا من الخريجين و660 طالبا تدرس فى الجامعات الأهلية فى مصر وهناك تباين فى حجم الطلاب والخريجين مؤكدا على فلسفة التعاون الدولى فى مجالات التعليم العالى.

وأضاف الدكتور أيمن فريد، خلال كلمته بفعاليات حفل خريجى برنامج رواد وعلماء مصر، أن بناء الطالب المصرى خطوة هامة حتى يكونوا خريجين لديهم القدرة على المساعدة فى التنمية وبناء المستقبل موجها الشكر للوكالة الأمريكية والسفيرة الأمريكية، لتحقيق التعاون الدولى والتكامل.

ولفت الدكتور أيمن فريد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تضم محاور تحقق التكامل وتسعى لبناء الطالب المصرى من خلال الجامعات والمشروعات القومية التى تدشنها الوزارة لخدمة الطالب المصرى.