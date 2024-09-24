شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لجنة لمراجعة الإعارات الداخلية والإجازات للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمر إداري، بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في كافة الإجازات غير الوجوبية والإعارات الداخلية، والإنتدابات، والعمل جزءا من الوقت فيما يخص العاملين بـ التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، موضحا أنه في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة سعيا لسد عجز المعلمين بالمدارس، وحرصا على انتظام سير العملية التعليمية، بكافة المدارس لمختلف المراحل التعليمية، وكذا دواوين مديريات التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التابعة لها بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتقرر إعادة النظر في كل الإجازات غير الوجوبية، وغير الملزمة، والإعارات الداخلية، والانتدابات والعمل جزءا من الوقت فيما يخص العاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية، والرجوع الى اللجنة المشكلة بالوزارة للبت في الطلبات الجديدة أو طلبات التجديد المقدمة من العاملين المشار إليهم، حيث يتم تنفيذ الاتى:



- تشكل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وعضوية كل من:

- المستشار القانوني للوزير.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

يعمل بهذا الأمر الإداري اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.