شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 03:35 م

وافق مجلس القضاء الأعلى، على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل. وتضمن قرار ندب المساعدين الجدد ندب القاضي هشام سمير عبد الحليم صبحي مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، وندب القاضي إيهاب أديب بولس غبريال مساعداً لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والقاضي طارق إبراهيم محمد حربي - مساعداً لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والقاضى وليد احمد عبد الرسول المنشاوي مساعداً لوزير العدل لشئون التشريع، والقاضي الدكتور مجدي سلامه محمود حسن دياب مساعداً لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والقاضي أحمد خيري حسين فخرى مساعد اللوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.

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