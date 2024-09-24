شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى يستقبل رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، الدكتور القس بطرس فلتاؤوس، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية، ووفدًا من قيادات المجمع، ضم القس طلعت نجيب، نائب رئيس المجمع، والقس ممدوح محروس، رئيس مجمع القاهرة، والقس مرقص صموئيل، رئيس مجمع الإسكندرية، والقس عادل عوض، سكرتير المجمع، والقس فيكتور فايز، أمين صندوق المجمع، ونبيل خليفة، المستشار القانونى للمجمع.

وفى بداية اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكى عن سعادته وترحيبه بقرار المجلس الإنجيلي بشان اعتماد المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية كأحد المذاهب الإنجيلية التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر وتحت مظلتها، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين الكنائس لتعزيز دور الطائفة الإنجيلية على أرض بلادنا الغالية مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور القس بطرس فلتاؤوس عن شكره العميق للدكتور القس أندريه زكي على دعمه المستمر للكنائس المعمدانية الكتابية، مؤكدًا على أهمية الدور الروحى والوطنى للطائفة الإنجيلية فى مصر وفى تعزيز الوحدة والتعاون بين مختلف الكنائس والمذاهب الإنجيلية.

وتضم الطائفة الإنجيلية بمصر عددًا من المذاهب المعتمدة، منها: سنودس النيل الإنجيلى (الكنيسة الإنجيلية المشيخية)، مجمع كنائس الإخوة، المجلس العام للكنيسة الرسولية، المجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمصر، المجمع العام لكنائس الله، مجمع كنائس الإيمان بمصر، المجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة، المجمع العام لكنائس المثال المسيحى، المجمع المعمدانى الإنجيلى العام، مجمع كنائس النعمة الثانى، المجمع الخمسينى، مجمع كنائس النعمة الأول، مجمع كنيسة المسيح، الرسالة الهولندية بمصر، كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين، مذهب الكرازة بالإنجيل، ومجمع كنائس النعمة الرسولية.