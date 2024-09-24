شكرا لقرائتكم خبر عن "الهوية المصرية".. أمسية ثقافية فنية بالمتحف القومي للحضارة المصرية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - جلسة نقاشية عن دور المؤسسات في دعم ونشر الوعي حول الهوية المصرية

تحت عنوان" يوم الهويــة المصريــة"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمسية ثقافية فنية وحفلا موسيقيا للفنان والموسيقار هاني شنودة، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف.

شهدت الفعالية حضور لفيف من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعدد كبير من الفنانين المصريين ومحبي الفن والموسيقى، والذين أصبحوا حريصين على متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة وحضورها.

بدأت الفعالية بكلمة للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف رحب خلالها بالحضور، معرباً عن سعادته بهذه الأمسية التي نجحت في إبراز المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية والثقافية المتنوعة، وتأكيداً علي دور المتحف كصرح ثقافي يتسع لجميع فئات المجتمع، ويحرص على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية لتفعيل دوره في تنمية المجتمع بالورش والفعاليات التي يقدمها، كما أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص ممثلا في مجموعة صادكو في دعم مثل هذه الفعاليات.

وأعقب الكلمة جلسة نقاشية تحت عنوان "دور المؤسسات في دعم ونشر الوعي حول الهوية المصرية"، ادارتها الدكتورة منة الله الدري المدرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنسقة مبادرة طبلية مصر"، وتضمنت الجلسة النقاشية مشاركة كل من الدكتور أحمد غنيم ممثلا للقطاع العام، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزيرة الهجرة السابقة، والأستاذة هادية غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة صادكو ومؤسستها ممثلة القطاع الخاص، والدكتور ماهر عشم رئيس جمعية شروق مصر للتمويل متناهي الصغر ممثل العمل المدني والتنموي وأستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك الموسيقار هاني شنودة ممثلاً عن الفنانين المصريين المهتمين بالتراث المصري.

وتطرق حوار الجلسة إلى التحدث عن الهوية المصرية والإنتماء إلى المجتمع والمكان الجغرافي، مع إلقاء الضوء على الحضارة المصرية والتراث المصري، والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على الهوية وأبرز التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، ودور القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وتنمية البشرية، ودور القوى الناعمة في حماية الهوية المصرية، وتعزيز الهوية لدى المصريين وخاصة الشباب في الداخل والخارج، والحفاظ على العادات والقيم المصرية واللغة العربية ،ومواجهة الثقافات الدخيلة علينا للحفاظ على تراثنا من خلال ممارسته في الحياة اليومية، ودور المرأة المصرية فى المجتمع.

كما تم عرض فيلم وثائقي لعرض فعاليات يوم الاحتفال بالهوية المصرية للصغار بالقسم التعليمي بالمتحف تحت عنوان "المستكشفين المصريين الصغار"، بمشاركة ما يزيد عن 100 طفل لتعزيز الدمج حول هويتنا المصرية الفريدة، وتضمنت الأنشطة فقرات عن الأكلات التراثية المصرية ضمن برنامج "الشيف المصري الصغير"، ومجموعة من الأنشطة الفنية والتعليمية للأطفال.



وقد تضمنت الأمسية عرضاً تفاعليا لفرقة "مشروع ميم المسرحية “، والتي قدمت أداءً فنياً راقياً وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحاضرين حيث تناول العرض أبرز القضايا المجتمعية والأمثال الشعبية والتراثية.



واختتمت الأمسية، بفقرة موسيقية للفنان هاني شنودة أدتها فرقة المصريين، وأوركسترا القاهرة السيمفونية بقيادة المايسترو محمود بيومي، ومشاركة الدكتور أشرف شرارة صوليست الشيلو، وعزفت خلالها باقة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية، التي أثّرت لأكثر من 50 عاما في المشهد الفني المصري منها أول أغنياته لمحمد منير علموني عنيكي أسافر، وأغنية نجاة أنا بعشق البحر، وأغنية ما تحسبوش يا بنات أن الجواز راحة، وموسيقى تصويرية لأفلام الأفوكاتو والمشبوه، وشمس الزناتي والمولد، وموسيقى مسلسل حالة خاصة.