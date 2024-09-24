شكرا لقرائتكم خبر عن "طب عين شمس" تحتفل باليوم العالمى للتوعية بالأمراض الفطرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت رابطة الميكروبيولوجيا الطبية بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس وقسم الميكروبيولوجيا الطبية، الاحتفالية السنوية الثانية بمناسبة "اليوم العالمي للتوعية بالأمراض الفطرية" Fungal Disease Awareness Week، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بالأمراض الفطرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة مها حمدي، رئيس الرابطة.

تناولت الجلسات مواضيع هامة في مجال علم الفطريات، من بينها العبء المتزايد للإصابات الفطرية في مصر، طرق التشخيص والعلاج، ومنع العدوى الفطرية، بالإضافة إلى استعراض الطرق الحديثة والتحديات الراهنة في هذا المجال، وذلك بمشاركة لفيف من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

واختتم اليوم العلمي بعدد من التوصيات، أهمها أن الزيادة في حالات العدوى الفطرية تشكل فرصة للتنبيه للتركيز على جهود التشخيص والعلاج المناسبين لهذه العدوى، كما يجب إدراج الأمراض الفطرية والعدوى الفطرية في برامج التدريب السريري والصحة العامة على جميع مستويات التدريب الطبي، حيث من المتوقع أن تصبح العدوى الفطرية الغازية أكثر شيوعًا بسبب التغيرات المناخية وزيادة السكان وعوامل الخطر، دون وجود بدائل أكثر العالمية للفطريات الأزولية المتاحة حالياً.

وأوصى كذلك بالتعرف على الترابطات بين صحة الحيوانات وصحة الإنسان والعوامل البيئية أمر حاسم في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالأمراض الفطرية، وتمثل الأمراض الفطرية الحيوانية المنشأ جانباً مهماً وغالبًا ما يتم تجاهله من الأمراض المعدية، مما يستدعي زيادة الإهتمام من كل من المجتمع الطبي والبيطري ، كذلك يجب على الأطباء الحفاظ على مستوى عالٍ من المشكلات تجاه العدوى الفطرية، خاصة في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة أو الذين لديهم عوامل خطر محددة ، حيث أن اتباع المنهج متعدد التخصصات الذي يجمع بين الرؤية السريرية والأدوات التشخيصية المتقدمة أمر ضروري لإدارة العدوى الفطرية بشكل فعال وتحسين رعاية المرضى ، وأخيراً أوصى وزارة الزراعة بتقنين استخدام مبيدات الفطريات.