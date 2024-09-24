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هيئة الدواء تكشف عن أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل.. تفاصيل ​​

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 12:26 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأطعمة التى يجب تجنبها أثناء الحمل والتى تتضمن: 

- تجنُّب اللحم أو البيض غير المطبوخ؛ حيث أنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.​​

- تجنب تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم (البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات).​​

- تجنب بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عال من الزئبق الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالجهاز العصبي للجنين (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين).​​

- الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع.​​

- الكافيين: هي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة (مثل: الشاي، والقهوة، والشوكولاتة)، وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات، وينصح بالحد من تناوله أثناء الحمل؛ حيث أن كثرته تزيد من خطر حدوث الإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.​​

- الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره). ​​

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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