شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم المعرض التسويقى لبرامج الكلية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان المعرض التسويقى لبرامج الكلية الجديدة باللغة الإنجليزية، بهدف تعريف الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية والطلاب المحولين إليها بتلك البرامج.

يستمر المعرض حتى بداية الدراسة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية.

وتضم كلية الفنون التطبيقية عددًا من الأقسام العلمية، وهي: الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون، الطباعة والنشر والتغليف، الإعلان، التصميم الداخلي والأثاث، التصميم الصناعي، تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية، المنتجات المعدنية والحلي، الخزف، الزجاج، الزخرفة، النحت والتشكيل المعماري، الغزل والنسيج، طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة.



جانب من المعرض التسويقي جانب من المعرض التسويقي

كما تحتوي الكلية على عدد من البرامج الخاصة، منها: برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم الإعلان الرقمي، برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج الوسائط المطبوعة، برنامج علوم التغليف، برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، وبرنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، وإليكم تفاصيل البرامج:

برنامج "تصميم الإعلان الرقمي":

يهدف البرنامج إلى تخريج مصممي إعلانات رقمين قادرين على تقديم حلول متكاملة للمشكلات التصميمية من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع واستخدام التقنيات الحديثة، مع توظيف العلوم المرتبطة بالتصميم لتلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة المتغيرات الحديثة، في إطار أخلاقيات المهنة. كما يهدف البرنامج إلى إكساب الخريجين المهارات والمعارف اللازمة لضمان كفاءتهم في العمل، وتوفير بيئة تعليمية متجددة تحاكي سوق العمل، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، والتطوير المستمر للقدرات المتعلقة بأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات.

برنامج "تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة":

يركز البرنامج على دراسة التطبيقات المختلفة للزجاج في العمارة، سواء في التصميم أو التنفيذ، ويتناول البرنامج الأنواع المستحدثة من الزجاج مثل الزجاج الذكي المقاوم للرصاص والزجاج العاكس، مع التركيز على دمج الخامات المعدنية مع الزجاج في التطبيقات المعمارية مثل "الكيرتن وول" و"الاستراكشر جليزنج" و"الاسبيدر سيستم". ويؤهل البرنامج الطلاب للعمل كمصممي زجاج معماري في الواجهات المعمارية، وكذلك في تنسيق المواقع وتصميم العمارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى إدارة مشروعات تجميل الواجهات وترميم الزجاج الأثري.

برنامج "الوسائط المطبوعة":

هو برنامج متطور يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الطباعة. يقدم البرنامج مقررات حديثة تؤهل الخريج للتعامل مع جميع أنواع المطبوعات، ويعدهم للعمل في دور النشر، مؤسسات الطباعة التجارية، والمطبوعات المؤمنة، وغيرها من المجالات.

برنامج "علوم التغليف":

هو برنامج جديد يهدف إلى تأهيل الطلاب في تصميم وإنتاج العبوات، مع تركيز على التطورات التكنولوجية الحديثة. يتم تدريس المقررات باللغة الإنجليزية والعربية، ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على تطبيق المعارف المتعلقة بتصميم التغليف وإنتاجه، وحل المشكلات التصميمية والإنتاجية بطرق تضمن الحفاظ على الموارد المتاحة وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

برنامج "الموضة وطباعة المنسوجات":

يجمع البرنامج بين قسم الملابس وقسم طباعة المنسوجات، ويدرس باللغة الإنجليزية. يركز البرنامج على ابتكار تصميمات منسوجات وملابس مواكبة لاتجاهات الموضة، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. كما يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين في مراقبة الجودة، تخطيط الإنتاج، والتسويق.

برنامج "التصميم الداخلى الإيكولوجي":

يختص البرنامج بعلوم التصميم الداخلي المرتبطة بالبيئة، ويهدف إلى تطوير قدرات الطلاب العلمية والمهنية في هذا المجال. يعزز البرنامج الفكر التصميمي للمصمم الداخلي بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والمحافظة على التراث الثقافي والتصميمي.

برنامج "علوم تصميم الأثاث":

يهدف إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة وبحثية في مجال الأثاث، مع تطوير القدرات العلمية والمهنية للطلاب. يركز البرنامج على تنمية الفكر التصميمي وزيادة القدرة التنافسية للخريجين محليًا ودوليًا. ويتيح للخريجين فرص العمل في شركات الأثاث والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى تمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة في هذا المجال.