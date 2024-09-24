شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية: نتطلع لاستمرار الحوار والتعاون بين برلمانى مصر وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج السفير أبوبكر حفنى محمود، عن تطلع مصر نحو استمرار الحوار والتعاون البرلمانى مع فرنسا لاسيما فى مجلس الشيوخ، والذى يعد من أبرز محاور العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، وخاصة فى إطار تحقيق التكامل بين مسارات العمل التنفيذية والنيابية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الوزير لوفد من مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة النائبة "كاترين موران- ديساي".

وأشاد السفير أبوبكر حفني، بدور مجموعة الصداقة الفرنسية- المصرية في دفع العلاقات بين البلدين، وكذا تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات.

وأكد نائب الوزير- وفق بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية لتضم مجالات جديدة كالزراعة والطاقة، والاستثمارات ذات الصلة.

من جانبها.. أشادت كاترين موران- ديساي، بحجم العلاقات المصرية- الفرنسية، بالإضافة إلى الشراكة المتميزة بين البلدين، وكذا الدور المصري الفعال في الشرق الأوسط، لا سيما جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد الراهن في لبنان.

وتبادل الطرفان الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة جولة التصعيد الأخيرة في المنطقة، وقضايا المياه، وكذا أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى الوضع في السودان، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى استعادة التهدئة والتوصل لوقف إطلاق نار ونفاذ المساعدات الإنسانية.