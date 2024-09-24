شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى الأحد المقبل بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إلى الأحد 29 سبتمبر 2024، ومتوسط نسب الرطوبة على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما يلى:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى ليلا 75- 80 %

الصغرى نهارا 30- 35 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 80- 90 %

الصغرى نهارا 45- 50 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 40- 60 %

الصغرى نهارا 20- 25 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 15- 20 %

ويسود اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

يشهد الطقس اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 23، وقنا العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 26