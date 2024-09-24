شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى رعاية حدث رفيع المستوى حول الأطفال بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر وعدد من الدول منها فلسطين، والأردن، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وأسبانيا، والجزائر، وبلجيكا، وماليزيا وكولومبيا، فى رعاية حدث رفيع المستوى بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة إنقاذ الطفل غير الحكومية حول أهمية التصدى للقتل الممنهج لأطفال فلسطين، وما تشهده البنية التحتية التعليمية من تدمير، وإعاقة للوكالات الأممية عن القيام بمهامها، وذلك أمس على هامش أعمال قمة المستقبل بنيويورك.

وشهد الحدث رفيع المستوى مشاركة ملكة الأردن رانيا العبد الله، ورؤساء وزارات كل من فلسطين وإيرلندا وسلوفينيا ووزير خارجية إسبانيا وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين ومساعدي وزراء خارجية الدول الراعية ونوابهم، بالإضافة لممثلي الدول أعضاء الأمم المتحدة، والمجتمع المدني الدولي.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة السفير الدكتور عبيدة الدندراوي، في كلمته، أن هناك توجهاً متصاعداً حول أهمية التصدي للجرائم الإسرائيلية غير المشروعة سواء بمقتضى أحكام محكمة العدل الدولية أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها.

وأبرز أهمية الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين، وأن الحماية الحقيقية والفعالة للطفل الفلسطيني تتوقف على وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بشكل فوري، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية.