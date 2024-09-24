شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. التربيع الأخير يقترن بالمريخ الليلة فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يصل القمر لحظة التربيع الأخير اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 عند الساعة 09:49 مساءً بتوقيت مكة (06:49 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسوف يشرق عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد إرتفاع القمر وابتعاده عن الأفق سيلاحظ وجود نقطة حمراء بالقرب منه ذلك هو كوكب المريخ، وسيفصل بينهما 4 درجات مايعني عدم إمكانية رصدهما سوياً في مجال روية التلسكوب بسبب المسافة الواسعة بينهما، ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

القمر سوف يرصد عالياً في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الأربعاء مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهداً إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر 1446.